Põlva valla juhte ähvardab peagi umbusaldus

Koalitsiooni poolelt olid vahetustehingu vastu Keskerakonna nimekirjas kandideerinud Rein Käsk ja riigikogu liige Tarmo Tamm, poolthääle aga andsid koalitsiooni mittekuuluva valimisliidu Põlva Areng esindajad Aare Veetsmann ja Leander Konks.

Volikogu esimehe Lennart Liba sõnutsi saatis Tarmo Tamm talle istungi eel järgneva sisuga sõnumi: «Sain teada, et eile oli olnud koalitsiooni koosolek, kus mind tagaselja tõrvati. Tänasest minu häälega koalitsioonis ei tasu enam arvestada. Edaspidi teen koostööd opositsiooniga.»

Algus 2011. aastal

Oma esimese poolthääle opositsiooni kasuks andis Tamm juba neljapäevase istungi alguses, mil vallavalitsuse korraldus üritati päevakorrast välja hääletada. Ka siis jäi kehtima sama häältevahekord mis lõpphääletusel.

Tuliseima päevakorrapunkti arutelul tegi vallavanem Georg Pelisaar esmalt tagasivaate keskväljakuga seotud arengutele. Puuduvale keskusele viidati tema sõnutsi juba 2011. aastal vastu võetud Põlva linna arengukavas. 2012. aastal omandas linn villavabriku kinnistu, millel asunud hooned aasta hiljem lammutati. Hiljem omandati tulevase keskväljaku naabruses veel kaks kinnistut. 2014. aastal välja kuulutatud Eesti Arhitektide Liidu keskväljakute programmis osales ka Põlva vald. 2016. aasta detsembris allkirjad saanud ühinemislepingusse sai juba kirja uue haldushoone ehitus ühinemistoetuse eest.

Keskväljaku ääres asuva Maarja 2 kinnistu omanik EELK Põlva Maarja kogudus aga ei soovinud krunti müüa, küll pakuti võimalust sobivaid kinnistuid vahetada. Algselt talle valikuks pakutud viiest kinnistust soovis kogudus kolme, millega omakorda polnud päri vallavalitsus. Lõpuks sõlmiti augustis notariaalne kokkulepe, mille kohaselt sai kogudus vastu kaks maatükki.

Põlva vallavolikogu liige Igor Taro hoiatas rahvaesindajaid kaassüü eest. FOTO: Mati Määrits

Umbusaldusavaldus tulemas

Volikogu revisjonikomisjoni esimehe Ahti Bleive hinnangul oli maa ja metsaga kinnistu väärt 60 000 eurot, Põlva südalinnas asuv kinnistu aga 15 000 eurot. Ka opositsiooni ühe eestkõneleja Igor Taro väitel hinnati loovutatud maad alla ligemale kaks korda ja saadud kirikumaa hinnati üle samuti ligi kaks korda.

Pärast volikogu istungit lausus Taro: «Arvan, et läheme asjaga edasi, sest otsus ei kannata juriidiliselt mingit kriitikat. Seda ei ole võimalik volikogu heakskiiduga lahendada. Võib-olla tuleb pöörduda prokuratuuri poole. Hakkame ekspertidega nõu pidama.»

Rahvaesindaja sõnul on iga vallavoliniku hoolsuskohustus seista selle eest, et sellised asjad ei toimuks. «Juhul, kui vallavalitsus otsustab minna kohtumenetlusse, on see väga ebaõiglane kogukonna suhtes. Oleme ju näinud, mis on toimunud mitmes omavalitsuses, kus kohtuprotsessidele kulutatud kümneid tuhandeid eurosid ja vald on lõpuks ikka süüdi jäänud.»

Igor Taro, Põlva vallavolikogu liige «Seda ei ole võimalik niipidi ära lahendada, et volikogu kiidab heaks ebaseadusliku korralduse. Võib-olla tuleb pöörduda prokuratuuri poole.»

Nädalavahetusel andis Taro teada, et opositsioon on juba kokku kutsunud erakorralise istungi. «Formaalselt toimub see revisjonikomisjoni aktile vallavalitsuse vastuse esitamiseks. Samas annab istung võimaluse algatada umbusaldus. Enne viimatist istungit mõni veel kahtles. Aga usun, et oleme täna kokkuleppele juba lähemal.»

Küsimustele, mis saab, kui umbusaldus läbi läheb, kes moodustavad uue koalitsiooni ja kas uut vallamaja ei tule üldse, kostis Taro: «Nii kaugele pole mõtet spekuleerida. Võtame samm korraga.»

Taro rõhutas, et valla peaeesmärk peaks paigas olema. «Praeguse juhi silmis on see teda teenindav administratsioon, kodaniku silmis taristu, haridus ja sotsiaalhoolekanne. Oleme näinud, kuidas kontoripinna vajadused on hakanud ajas muutuma. Järelikult peaks ka lahendustes olema paindlik, mitte hoidma kramplikult kinni viis aastat tagasi kirja pandud ideest.»

Arengut vajab ka maakonnakeskus

Lennart Liba leidis pärast istungit, et kui volikogu on eelarvestrateegias midagi ette näinud, tuleb leida lahendus. «Täna (neljapäeval – M. M.) andis volikogu oma positiivse hinnangu sellele, kas seda protsessi oli vaja läbi viia. Nüüd saame edasi minna ja selle maja ükskord valmis ehitada. Usun, et hetkel kummastavatena tunduvatele tegudele annab aeg arutust. Seda enam, et uut arengut vajab ka maakonnakeskus.»

«Mõistus võitis,» sõnas vallavanem Georg Pelisaar. «Mingit kahju tekitamist ei ole ju olnud. Mida oli meil muud teha, kui teine pool ei olnud valmis müüma? See otsus oleks võinud tulla kohe ka volikogult, aga kuna jõudsime põhimõtteliste lepeteni alles kesksuvel, kui volikogu oli suvepuhkusel, millele järgnes koroonapuhkus, jäi see tegemata. Pealegi oli meil juriidiline arusaam, et see ei olegi oluline. Nüüd, kui rahu on rinnus, lähen ja puhkan eelmise aasta puhkuse lõpuni.»

Lennart Liba, Põlva vallavolikogu esimees «Täna andis volikogu oma positiivse hinnangu sellele, kas seda protsessi oli vaja läbi viia. Nüüd saame edasi minna ja selle maja ükskord valmis ehitada.»

Lennart Liba lisas: «Volikogu langetas poliitilise otsuse. Kui suurem osa saadikuid hindab suurt pilti ja seni tehtud tööd, ei saa ma aru, miks tahetakse kõike nurjata. Kui ainult selle pärast, et ollakse opositsioonis, on see lühinägelikkus. Aga kui seda tehakse veendumusest, ei saa seda iseenesest hukka mõista.»