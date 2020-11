Valga poliitikud eitavad häälteostu

Volikogu istung algas aseesimees Allain Karuse vabandusega. «Tahaksin teie ees, siin viibijad, ja kogu valla rahva ees vabandada, et minu sõnakasutus ajalehes Õhtuleht ei olnud kõige viisakam ja selleks on mul isiklik põhjus, mida ma teiega ei taha jagada.» Koosoleku vaheajal täpsustas ta, et sai samal hommikul, kui ajakirjanik temale võimaliku häälteostu kohta küsimusi esitas, halva teate lähedase inimese tervise kohta.