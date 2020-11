Kuldar Leis: areng tapab ääremaad

Tänase loo põhjuseid on suures plaanis kaks. Esiteks muutub maailm kiiresti moodsaks ja teenuse füüsilist kohaolu pole enam sel määral vaja kui varem. Teiseks, mida kaugemal asub teenuse pakkuja pea, seda vähem teda huvitab väikse inimese (või ääremaa) olukord. Tulemus on võitlus sajapealise lohega: kui ühe pea saad maha raiuda (loe: suudame tõestada, et ärge sulgege seda üksust), siis kohe kasvab järgmine. Reaalsus on, et sellised mõttetud ja tihtipeale kaotusega lõppevad võitlused hoiavadki fookuse seal ning arengu üle mõtlemiseks on jaks kadunud.