Töötajad saavad taas kiita oma tööandjaid

Juba kaheksandat aastat käivitus novembri viimasel nädalal Eestis “Kiida tööandjat” kampaania, mille käigus kutsutakse kõiki Eesti õnnelikke töötajaid oma tööandjaid millegi erilise eest tunnustama. Oma tööandja kiitmist oodatakse kõigilt neilt inimestelt, kes tunnevad, et nende töökohas hoolitakse töötajatest kuidagi eriliselt ning oskavad selle kohta ka tuua konkreetseid näiteid. Oma tööandjat saab tänavu kiita 10.detsembrini siin (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdowTslM06fB1C9RqpGZF8eTQQrW6fL...)

"Tänu Eesti inimeste aktiivsele osalemisele, mis aasta-aastalt kasvanud, oleme varasematel aastatel leidnud Eestist üles sadu ja sadu ettevõtteid ja asutusi, mis on suutnud luua persõbraliku, motiveeriva, inspireeriva ja nakkava õhustiku," rääkis konkursi eestvedaja Anu-Mall Naarits. Kui konkursi algaastatel kiitsid Eesti inimesed vaid mõndakümmet organisatsiooni, siis mullu juba veerand tuhandet. "Näeme, et inimesed julgevad rohkem kiita ja ka tööandjad on suhtumises töötajatesse muutunud järjest teadlikumaks nende ootuste ja soovidega arvestamisel."

"Kiitmine ei saa olla kuidagi kunstlik," selgitas Naarits. "Kui mõtlete oma tänase töökoha peale ja teil tärgatab, et vau, just see, et nad seda asja niimoodi teevad või minusse selliselt suhtuvad, on sellest töökohast saanud minu teine kodu, siis just neid mõtteid tasukski oma kiitustes esile tuua."

Naarits lisas, et kuigi igal organisatsioonil on omad erisused ja omad tugevused, siis viimastel aastatel on muutunud tendentsiks, et enim kiitusi koguvad need asutused, kes suutnud kõige paremini kombineerida oma välise ja sisemise pildi ja värvata tööle just nende väärtustega sobivaid inimesi.

"Ühele töötajale meeldib paindlik töömudel, teisele aga kindel rutiin. Mõni eelistab suurt palka, teine aga iga-aastast kasvu karjääriredelil või võimalust koos lemmikloomaga tööl käia. Kolmandad võivad eristuda oma missioonitunde ja sotsiaalse närvi osas," selgitas Naarits. "Meie konkursil jõuavad tavaliselt kaugemale need tööandjad, kelle eesmärgid, väärtused ja pakkumised kattuvad enim värvatud töötajate ootustega."

Eelnevatel aastatel on Kiida Tööandja konkursil kokku kiidetud ligi tuhandet eri organisatsiooni.