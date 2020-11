Annetustalgutel saab toetada ka Maarja küla

Annetamistalgutega ühineb taas ka Swedbanki ja Heateo Sihtasutuse loodud annetuskeskkond “Ma armastan aidata“, kuhu on koondunud enam kui 50 heategevusorganisatsiooni. Mida rohkem inimesed 1. detsembril annetuskeskkonnas annetavad, seda rohkem panustab ka Swedbank: 10 000 euro täitumisel lisab pank 10 000 eurot, 20 000 euro puhul 20 000 ning 30 000 ja enama puhul 30 000 eurot.

Eesti heategevusühingutele on lõppev aasta toonud palju lisatööd,” ütleb annetamistalgute üks korraldajaid, presidendi vabakonnanõunik Urmo Kübar. “Osa ühinguid on tegutsenud eesliinil, aidates toime tulla viirusekriisist kõige valusamalt pihta saanud gruppidel. Teised jätkasid oma sihtrühmade aitamist varasemast kitsamates tingimustes, kus näiteks inimeste tervise hoidmise huvides tuli ära jätta mitmeid tavapäraseid heategevusüritusi. Annetamistalgud on võimalus neid ühinguid tänada ja toetada, tähistada üheskoos kõike seda, mis Eestis heategijate abil korda saadetud.”