Antsla volikogu esimees: olen koroonapositiivne

Põhjus, miks naine otsustas oma diagnoosi avalikustada, on soov teisi viiruse eest hoiatada. «Covid viirus on väga salakaval ja nagu minu näide tõendab, siis peiteaeg võib olla üpris pikk. Terviseameti andmetel nakkab inimene 1-2 päeva enne haigussümptomite tekkimist, s.t me nakkame siis, kui ei tea ise ka veel, et me haiged oleme. Ja see ongi põhjus, miks tuleb võimalikult vähe seltskonnas liikuda ja püsida rohkem kodus.»