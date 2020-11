Põlvamaal Erastvere külas asuv hooldekodu kuulub Lõuna-Eesti Hooldekeskus ASi alla. Juhatuse liikme Ülo Tuliku sõnul on 59 haigestunu seas hetkel viis töötajat, kellest kaks on lubatud homsest tööle. Ülejäänud 54 koroonapositiivset on kliendid.