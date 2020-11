Puka alevik sai uue reoveepuhasti

Puka aleviku reoveepuhasti rajati Pukamõisasse 1975. aastal, samal ajal on rajatud ka 880-meetrine kanalisatsioonitorustik Puka alevikust. Mõlemad rajatised olid amortiseerunud.

"Nüüd on rekonstrueeritud Puka aleviku ja Pukamõisa reoveepuhasti vaheline kanalisatsioonitorustik. Endise reoveepuhasti hoonesse ja selle ümber ehitati aga uus reoveepuhasti, mis põhineb kombineeritud aktiivmuda- ja biokiletehnoloogial," selgitas AS Otepää Veevärgi juhataja Jüri Teder. "Täiendavalt ehitati puhastile biotiikidest möödavool, mis ei olnud esialgus ette nähtud."

Asulast juhitakse reovesi isevoolse toruga tehnohoonesse. Seal paikneb jaotuskaev. Läbi jaotuskaevu voolab reovesi automaatvõresse. Jaotuskaev on varustatud avarii ülevooluga, mida on võimalik kasutada võreseadme ummistuse või hoolduse korral.

Reoveepuhasti territooriumil paikneb ka kaks biotiiki. Need jäävad vajadusel tööle järelpuhastina.

Otepää vallavanem Jaanus Barkala sõnas, et uue reoveepuhasti rajamise plaan oli olemas juba enne haldusreformi, Puka valla ajal. "Projekti hakati kirjutama 2017. aastal, 2019. aastal jõuti riigihankeni ja nüüd ka ehitamiseni," lisas Barkala. "Pikaajalise ja ühise jõupingutuste najal oleme jõudnud niikaugele, et meil on kaasaegne reoveepuhasti ja reovesi ei pääse jõkke."