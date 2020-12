Tartu laululava parklas avati teine koroonaviiruse testimistelk

Tartu abilinnapea Mihkel Leesi sõnul on oluline, et tartlased ja Tartusse testima suunatud inimesed saaksid teenindatud võimalikult operatiivselt ja turvaliselt. "Linn on aidanud rajada testimistelkide tööks vajalikud kommunikatsioonid ning palganud G4S turvafirma töötaja, kes suunab inimesi ja aitab hoida testimisjärjekorda,“ lausus ta.