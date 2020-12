Suur kolemaja Laatres leiab tõenäoliselt peagi oma lõpu

Laatres Uus tänav 4 asuval viiekorruselisel tühjal hoonel pole ees ei aknaid ega uksi ja sinna on viidud hulgaliselt prügi. Viimase aja ainus teadaolev ettevõtmine oli seal Kuperjanovi pataljoni välilaagri lahing 2016. aastal. Valga vallavolinikud on korduvalt avaldanud muret, et maja võib oma seisukorra tõttu inimestele ohtu kujutada ja selle lammutamine on häirivalt kaua veninud.