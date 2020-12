Maheda koolitoidu eest seisjad Võrumaalt võtsid vastu tunnustuse

Projekti raames on Võru maakonna kümnes pilootkoolis läbi viidud erinevaid koolitusi, kaks mahetoidu päeva ühise põhiroa retseptiga ja mitmeid mõttevahetusi, kuidas jõuda 2024. aastaks seatud eesmärgini, et omavalitsuste haridusasutustes pakutavas toidus oleks mahetooraine osakaal vähemalt 20 protsenti.

Varstu Kooli direktor Aive Adler leidis, et toidukultuuri tähtsust koolides ja lasteasutuses ei ole võimalik üle hinnata: „Mina näen, et peame palju suuremat tähelepanu pöörama kooliköökidele, alates kokkade motiveerimisest ja tasustamisest, neile kaasaegsemate tehnoloogiate tutvustamisest, enesetäiendamiseks ja toitlustusvaldkonna arengutega kursisolemise võimaldamisest. Meie kooli jaoks on olnud väga oluline osalemine Mahe ja Muhe projektis.“