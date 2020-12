Hummuli lasteaed Sipsik saab õppelauda

Planeeritav õppelaut saab olema ainulaadse lahendusega, kus lapsed saavad teha näpud mullaseks mahetaimede kasvatamisega, eksperimenteerida mudaköögis põnevate roogadega, lustida taluloomade makettidega ja proovida kätt põllutöödes. Samuti saab seal edaspidi läbi viia erinevaid maaeluga seotud õppeprogramme. Esialgse õppelauta illustreeriva eskiislahenduse joonistas paberile lasteaia õpetaja Maarja Appo.

26. novembril külastasid Hummuli lasteaeda Agrone OÜ juhatuse esimees Raul Jeets ja juhatuse assistent Ebe Nõmme, kes andsid üle raamitud kinnituse väliklassi rajamiseks ja tõid mudilastele rõõmuks ka varased jõulukingid. Seejärel arutati õppelauda rajamise tehnilisi detaile koos Hummuli Agro juhataja Are Selge, lasteaia direktori Anu Unti, Tõrva vallavanema Maido Ruusmanni ning abivallavanema Lauri Drubinšiga.

Agrone OÜ juhatuse esimees Raul Jeets sõnas, et idee sai alguse eelmisel aastal enne jõule, kui samuti Agrone gruppi kuuluv Põlva Agro otsustas toetada kohalikku vabatahtlikku päästekomandot. „Soovime, et Hummuli lasteaia väliklass ei ole ühekordne ettevõtmine, kus ehitame maja valmis ja kõik. Praegu on see alles väike idee ja väike mõte, aga vaatame, kuhu see kõik välja viib!" oli Jeets ideest põnevil ning kiitis ka lasteaia ja vallavalitsuse kiiret reageerimist toetuse võimalusele.

Tõrva vallavanem Maido Ruusmann sõnas, et idee on väga omanäoline ja äge. „Loodavas väliklassis saaksid käima hakata lasteaiad üle valla ning miks mitte ka kaugemalt," kommenteeris vallavanem. „Kui aastakümneid tagasi oli Hummulis näidissohvoos, taasiseseisvuse järgselt tegutseb Hummulis Eesti üks edukamaid piimandusettevõtteid Hummuli Agro, siis planeeritav laste õppelaut sobib siia kui valatult, tuues selle kandi pikaaegsetele piimakarja kasvatuse traditsioonidele uut ja omanäolist lähenemist."

Lasteaia direktor Anu Unt sõnas, et õues õppimise võimalustest on neil praegu tõesti puudu. Hummuli Agrole jätkus tal üksnes kiidusõnu. „Nad on alati meile kõiges vastu tulnud – kui vaja, siis toonud ka liivakasti liiva!" sõnas Unt. „Eelmisel aastal käisime lastega ka laudas vasikaid vaatamas, oli väga tore!"

Jeets tutvustas ka ettevõtte ambitsioonikaid tulevikuplaane. „Hummuli Agro on seadnud eesmärgiks olla esimene edumeelne põllumajandusettevõte, mis hakkab rohepööret ellu viima ning esimene süsinikneutraalne ja ökoloogilise jalajäljeta ettevõte oma sektoris," sõnas ta. „Tahame tõestada, et selline võimalus põllumajanduses tõepoolest olemas on."

Väliklass on plaanis avada järgmise aasta kevadel Hummuli lasteaia Sipsik õuealal.