Vabaühendused aitavad vanemaealised taas tööle

Projekte veavad kohalikud vabaühendused, kes tunnevad hästi nii oma piirkonna inimesi kui tööandjaid. Uudsena saavad ühendused projekti eest lõpliku tasu alles siis, kui programmi läbinu on läinud reaalselt tööle ning saanud palka.

Põlva- ja Võru maakonnas veavad keskeas ja vanemaealiste töötute sotsialiseerumist, aktiviseerumist, tööhõivevõime tõstmist ja nende naasmisele tööturule eest MTÜd Võluvõru ja Põlvamaa Rahvaülikool. Koordinaator Võrumaal on Annika Kuus ning Põlvamaal Carolina Loog.

Taotlusvooru eestvedaja, sotsiaalministeeriumi tööhõive osakonna nõunik Anna Karolin märkis, et sedapuhku otsitakse uuenduslikke lähenemisi erinevates Eesti piirkondades. "Uuringud näitavad, et paljude vanemas eas inimeste põhiline takistus töö leidmisel on vähene enesekindlus. Seetõttu tegeletakse projektides ka psühholoogiliste takistustega töö leidmisel ning arendatakse tööotsimise oskusi," lausus ta.

Projektid aitasid välja valida Riigi Tugiteenuste Keskuse eksperdid. „Katsetame ka uudset tulemuspõhist rahastamist. Kui inimene saab vähemalt kaheks kuuks tööle vähemalt miinimumpalgaga, makstakse osaleja eest välja täissumma,“ selgitas Karolin.

Projektid on valdavalt käivitamise faasis, mis tähendab, et huvilistel on võimalik koolitusgruppidega veel liituda. Individuaalse koolitusvajaduse väljaselgitamiseks toimuvad osalejatega intervjuud. Samuti on organisatsioonid kohtunud kohapealsete tööandjatega, et leida neile sobivate oskustega töötajaid.