Valeinfo levitajad tekitasid Võrumaal hirmu

Politseile teeb muret, et viimasel ajal on aina sagedamini juhtumeid, kus sotsiaalmeediasse tehakse hoiatavaid postitusi, mis põhjalikumal kontrollimisel tõeks ei osutu.

Nii said korrakaitsjad hiljuti teate, et Võrumaal Kääpa külas olevat kahtlane mikrobussiga sõitnud mees kaht pisikest poissi põhjuseta taga ajanud nii, et lapsed tundsid hirmu ja pidid mehe eest end peitma.

Politsei selgitas suhtluses erinevate osapooltega välja, et sellist asja juhtunud ei ole. Ka poisid ise tunnistasid, et lugu oli nende väljamõeldis. Mees, kelle kohta väideti, et ta lapsi taga ajas, on külas küll olemas ja poistele nägupidi tuttav, ent kedagi ta taga ajanud ega hirmutanud ei ole. Miks poisid sellise loo välja mõtlesid, ei olnud Lõuna prefektuuri teatel neile endilegi selge.

Sotsiaalmeedias levinud väärinfo tõttu tundsid aga hirmu mitu kohalikku koolilast, samuti nende vanemad. "Olgugi, et ohtu kellelegi ei ole, on paratamatult kahju kogukonna turvatundele aga juba tekitatud," tõdeb Lõuna prefektuur sotsiaalmeedias tehtud postituses.