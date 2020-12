Ülo Tulik on sunnitud elu koroonakoldes distantsilt jälgima

Lõuna-Eesti Hooldekeskuse alla kuuluva kuue hoolekandeasutuse, sh koroonaviirusest enim kannatada saanud Kanepi Kodu käekäiguga on juht aga endistviisi kursis. Kanepis on tema andmetel viiest haigestunud töötajast kolm tööle lubatud. Uusi koroonapositiivseid pole lisandunud ka hoolealuste seas ning jälgimise all on endiselt 54 inimest.