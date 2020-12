Valgamaa tööotsija sattus kelmide otsa

Naine asus heaukselt neid toiminguid tegema, kui sai ühtäkki oma kodupangast telefonikõne, milles uuriti tema kontol toimuvate kahtlaste raha liikumiste kohta. Pangatöötaja selgitas naisele, et tema nimele on võetud 5000-eurone laen, mille konto omanik on ise teistele kontodele edasi kandnud.