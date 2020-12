Jõulupuuäri lõi õitsele

Valgamaa jõulupuude müüja Kristjan Sepp müüs esimese kuusepuu juba 26. oktoobril. «Praegu pole veel päris tippmüügi hooaeg käes, aga kui võrrelda eelmise aastaga, on juba üpriski kiire,» nentis Sepp. Tema müüb eri suuruses harilikke kuuski ja nulge ning tema istanduse viimane lõigatud nulg jõudis omanikuni juba sel kolmapäeval. «Poole tunni pärast viin kohale ja ongi nulgudega kõik selleks aastaks. Potinulgusid ja harilikke kuuski on veel piisavalt.»

Niisiis näitab tänavune kogemus, et nulgusid tuleb järgmiseks aastaks rohkem planeerida. Sepp ongi täheldanud, et rahvas on viimastel aastatel hakanud nulgu eelistama, kuna see püsib kauem. Tema sõnul püsib aga kuusepuugi hästi, kui see õigel ajal maha võtta ja selle eest hoolt kanda.