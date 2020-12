Anne Veesaar kannab seto rõivaid uhkusega

«See oli väga tore üritus! Lapsed rääkisid lugusid, muinasjutte; mängisid laulumänge ja esitasid seto leelot. See on pärimuse hoidmine. Kui ikka terve lasteaiarühm Värskast on seto rõivastes, oskab keelt, leelot ja kannab selle ette rõõmu ning vaimustusega, siis mina ei muretse, et pärimus kaob,» oli Veesaar optimistlik. «Väga sooja, mõnusa ja koduse atmosfääriga üritus, mis edendab seto kultuuritraditsiooni ning hoiab seda.»