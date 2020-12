«Minu laadimise kohaks on mu enda maakodu, kus olen viimasel ajal üsna palju aega veetnud. Inimesed, kel on sellised kohad olemas, on väga õnnelikud. Vahepeal tahan muidugi ka linna tulla, näha sõpru ning teha nalja koos. Püüan oma asju balansis hoida, seetõttu veedan aega nii linnas kui maal. Elu tuleb endal huvitavaks elada,» rääkis muusik hiljuti raadiole Elmar.