Talus elab praegu viis hane. Põhilised loomad on majapidamises kitsed, keda on umbes 50, lisaks on Mart ja Teele Kasel 18 kana ja üks kukk.

Haned on majapidamises olnud paar aastat. «Nad on külastajatele tohutu atraktsioon, on vist kolm emast ja kaks isast,» rääkis Mart Kase. «Eks nad mune ka veidi, aga mitte nii palju loomulikult kui kanad. Aga oma koduhane munetud munadest omlett on võrratu söök.»