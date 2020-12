Toiduabipakkides on puudus maiustustest ja lihakonservidest

«Nii ettevõtted kui inimesed annetavad toidupangale enamasti pikalt säilivaid tooteid: kuivaineid, pudruhelbeid, makarone ja purgisuppe. Need on kõik väga tänuväärsed ning vajalikud annetused. Enim on aga toidupakkides puudus lihakonservidest, toiduõlist ning eriti magusatest toodetest, nagu näiteks moosid, suhkur, kommid ja küpsised,» selgitas Eesti Toidupanga projekti- ja kommunikatsioonijuht Liina Peäske. Ta lisas, et magusad tooted rõõmustavad just kõige pisemaid abivajajaid, sest puuduses elavatele lastega peredele käib maiustuste ostmine üle jõu.