Küsitlus: Kuidas tänavu jõulud saabuvad ja kui palju kinkidele kulutate?

«Sel aastal on kingid pigem emotsionaalsed, oleme koos lähedastega. See on kõige suurem rõõm üldse elus. Eks kuuse all on loomulikult lastele ikkagi miskit ootamas. Aga täiskasvanute seas, kuna see aasta pole meie perele kerge olnud, on kõige suurem kingitus olla koos. Jõule olen alati oodanud, sest inimestel on rohkem aega olla koos ja natuke mõtiskleda, mõelda sellele, mis on olnud. Natukene mõelda ka ette. Valgus, pühadus ja uue aasta ootus: kogu see teema väga paelub.»