Siit nurgast ja sealt nurgast, Aakresse kokku

Aakres sündinud ja kasvanud noor naine oli enne rahvamaja juhatajaks saamist aktiivne kohaliku külaseltsi juhatuse liige. Kuna tol hetkel kultuurielu tema sõnul peaaegu et seisis, sai külaseltsiga palju ette võetud ja ära tehtud. «Praegu on rahvamaja juhatajana see peamiselt minu ülesanne, aga ka külaselts on päris mitme ürituse korraldamisel kaasatud,» lisab ta. Näiteks seoses filmide näitamisega.