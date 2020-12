VIDEOLUGU ⟩ Piiritara ehitus kogub hoogu

«Esimesel etapil kulgeb ehitus hoogsalt, tegelikult on juba rohkem kui pooled juurdepääsuteed valmis,» rääkis PPA piirivalveosakonna juht Egert Belitšev Lõuna-Eesti Postimehele. «Kui räägime piiri ehitamisest piiriribal, siis on ehitatud kilomeeter aeda ja tervikuna käivad praegu tööd kaheksal kilomeetril, kus rajatakse patrullteed, kaevatakse trasse ja kõike seda. Ehitus on ajagraafikus.»