Virtuaalselt saab annetada ka seapraadi

Kuna e-poe kaudu annetades tarnitakse toit Toidupanka külmikutes, on erinevalt tavapärasest annetamise viisist võimalik abivajajatele saata ka pühadeaegseid lihatooteid nagu verivorst ja seapraad.

Coop Eesti e-kaubanduse juhi Mait Mäesalu sõnul saab inimene e-poes ise valida, mida ja kui palju ta annetab või saab valida ka mitme soovitusliku ostukorvi vahel, mille Toidupank on headele inimestele abiks ette valmistanud ja mida nende hinnangul kõige enam vaja läheks. Toidupangale annetamiseks tuleb tellimus teha nii nagu telliks kaupa endale, kuid koduse aadressi asemel tuleb valida toidukapp nimega „Annetus Toidupangale“.

Eesti Toidupanga tegevjuht Piet Boerefjin väljendab muret: „Oleme olukorras, kus olemasolevate toiduvarudega on üha raskem katta meie juurest abi saavate inimeste vajadusi. Iga väiksemgi annetus on meie jaoks oluline ning aitab katta abivajajate toidulauda pühade-eelsel perioodil.“

Mäesalu sõnul on e-poe kaudu toidu annetamine muutunud üha populaarsemaks mitmel erineval põhjusel. „Esiteks saab e-poe kaudu toitu annetada asukohast sõltumata ka siis, kui oled Tallinnas, Valgas või Austraalias. Teiseks on e-poes kokku pandud soovituslikud annetuskorvid, mille Toidupank ise on koostanud ja annetajatelt ootab. Kolmandaks saab e-poe kaudu annetades saata abivajajatele ka sellist toidukaupa, mida annetuskastidega annetada ei saa, kuna näiteks liha- ja piimatooted peavad olema külmas.“