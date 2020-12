Räpina ühisgümnasiumis ja Põlva koolis jääb suur osa õpilastest koduõppele

Räpina ühisgümnaasiumi direktori Meeri Ivanovi ütlusel põhjustas gümnaasiumiosa sulgemise ühe gümnasisti haigestumine. «Kuna meil on väike kool ja pedagoogid puutuvad kõikidega kokku, pole õpetajaid, kes õpetaks.»

Distantsõppel on gümnasistid 16. detsembrini.

Kuuendad kuni üheksandad klassid on distantsõppel olnud 30. novembrist ning nemad naasevad kooli 10. detsembrist. Õppetööd koolimajas on jätkanud haridusliku erivajadusega õpilased, kes ei puutunud eakaaslastega kokku. Ühtekokku jääb koduõppele 66 gümnasisti ja 152 põhikooli õpilast.

Õppetöö jätkub peamiselt Zoomi kanali kaudu tunniplaani kohaselt. Peredele, kus kõigile koolis käivatele lastele arvutit ei jätku, on välja antud viis-kuus süle- ja mitu tahvelarvutit. «Valmistusime distantsõppele minekuks varakult ning esmaspäeval viidi arvutid koju. Vajadusel leiame neid veel juurde – antagu üksnes teada,» sõnas direktor.

Distantsõppel juba olevad õpilased said toidupakid reedel, paki saavad ka gümnasistid. Kodus viibivatele viibivatele õpilastele korraldatakse distantsõpe Räpina muusikakoolis, spordikoolis ning huviringides, kus see on võimalik.