Võru Talvefestivalil oli Põlva gümnaasiumi õpilasfirmadest (ÕF) oma toodetega väljas kuus ning Põlva koolist üks minifirma. Ühtekokku on õpilasfirmasid 12.

Õpetaja Kaia Tamme sõnutsi töötleb ÕF Kärri puuvillast kangast mesilasvahaga. See läheb mõneks minutiks praeahju, misjärel saab kangast kasutada toidukile asendajana. «See on hästi volditav ning võimaldab pakkida nii toiduaineid kui võileibu. Toode on taaskasutatav, puhtaks saab niiske lapiga,» teadis ta.