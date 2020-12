Nagu ütleb Võrumaa metsaühistu juht Erki Sok, on praegu selline olukord, kus kõikide puidutööstuse mõttes tähtsamate puuliikide – kuusk, mänd, kask – palgihinnad on väga head. Selliseid lageraieid, kus sortiment tuleb peamiselt palgina, tasub tema sõnul praegu kindlasti teha, kuna metsaomanik saab selle eest väga hea tulu. Foto on illustratiivne. FOTO: MEELIS MEILBAUM/VIRUMAA TEATAJA