«Kuna meie kirik on üpris suur, saame ehk reeglitest kinni pidada,» viitas Nagel asjaolule, et pühakojas on muidu ruumi umbes 800 inimesele. Tema sõnul käib tavalistel pühapäevadel kirikus umbes 50 inimest ja nende hajutamisega ei ole probleeme tekkinud. Iga teine pingirida on suletud ja ühes pingireas istub maksimaalselt neli-viis inimest. Kasutusel on ka desovahendid ja maskid.