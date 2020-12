Põim Kama: kes päästaks elu ääremaal?

Riigikontrolli hiljutine audit, mis näitas mustvalgel ära ääremaade eluviisi jätkusuutmatuse, on vaid üks viimase aja uuringutest, mis senise regionaalpoliitika kahtluse alla seab. Ka viimasest inimarengu aruandest selgus, et vananeva ja väheneva elanikkonnaga piirkonnad ei suuda juba mõne aasta pärast tagada kõigi teenuste kättesaadavust. Selline areng on pikaajalise poliitika tulemus, mistõttu pole kusagilt ka kiireid lahendusi võtta.