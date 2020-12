Siim Saavik: viimne külastus

On juhtumeid, kus koroonaviirus on jõudnud eakate hoolealusteni ka rangete külastuspiirangute ajal. Toovad selle sinna siis põetajad või teised hoolekandeasutuse töötajad, kuid hooldekodusid on see koletu viirus rüüstanud koos vikatimehega ning paraku juhtub seda tõenäoliselt ka lähitulevikus.

Aga lähedasi oma ema-isa või vanavanemate juurde üldiselt ei lasta, kui pole just tegu hädaolukorraga. Nii saavadki nad suhelda vaid telefoni teel. See on ühtpidi mõistetav, aga teisalt jällegi mitte.

Igasugused isolatsiooniotsused viiakse ellu koostöös terviseametiga, kuid kes esindab hooldekodude elanike arvamusi?

Huvitav, kas hooldekodus elavatelt vanuritelt on üldse küsitud, mida nemad sellisest isolatsioonist arvavad. Mida nad arvavad sellest, et sel aastal näevad nad suuresti vaid maskides võõraid inimesi, aga mitte sugulasi, kellega mõtteid vahetada? Seda enam, et vanurite hooldekodu pole reeglina maise teekonna vahepeatus, vaid pigem lõpp-peatus. Igasugused isolatsiooniotsused viiakse ellu koostöös terviseametiga, kuid kes esindab hooldekodude elanike arvamusi?

Tulemas on jõulud. Aeg, mis võetakse traditsiooniliselt vastu koos perekonnaga, vähemalt neid külastadeski. Teadlased aga prognoosivad, et tänavused jõulud satuvad väga aktiivse koroonapuhangu ajale. Ja tegelikult ei tea keegi sedagi, mida toob järgmine aasta. Võib-olla istuvad vanurid ka poole aasta pärast samamoodi hooldekodudes isolatsioonis ja mõni neist ei näegi enam oma lähedasi.

Samas võib näha hooldekodu elanikega samas vanuses inimesi linnatänavatel. Ei huvita neid, kui suur on see päevane nakkuskordaja või mitu inimest koroona tõttu hinge heitis. Seisavad järjekordades, vestlevad omavahel ning ei mingit isolatsiooni. Mõni ei kanna maskigi. Neile justkui polegi piiranguid vaja. Ainult sellepärast, et nemad saavad endaga ise hakkama. Ometi on vabalt ringi liikuvate vanurite nakatumisoht väga suur.