Jõulusoovid võib saata ka mulgi keeles

„Jõulupühade ja aastavahetuse eel panevad paljud inimesed oma jõulusoovid kas traditsioonilise või elektroonilise jõulukaardina teele. Kuna liikumisvõimalused on tänavu piiratud, on kirja teel saadetud jõulusoovide osakaal seekord kindlasti veelgi suurem. Miks ei võiks siis mulgid mulgi keeles kirjutada? Kindlasti oleks Mulgimaalt pärit inimestel, kes praegu kaugemal elavad, hea meel mulgikeelset jõulutervitust saada. Ka paljud Mulgimaa asutused ja ettevõtted saadavad pühadekaarte ja tore oleks, kui mulgikeelseid. Sellised väikesed tarbetekstid on hea võimalus mulgi keelt rohkem meie igapäevaellu tuua ja levitada," sõnas Mulgi Kultuuri Instituudi mulgi keele ja kultuuri spetsialist Kristi Ilves üleskutset kommenteerides.