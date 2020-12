Valga plaanib linna parkimises korra majja lüüa

Kolmapäeval kogunes valla liikluskomisjon, kus ühe punktina oli arutusel ka parkimise korraldus. Asevallavanem Toomas Petersoni sõnul vajab senine olukord muutmist, kuna vallal pole parkimiskorda ning praegu valesti parkimise eest karistusi ei määrata. «Märkidest kinni ei peeta: igaüks pargib, kuhu tahab. Nad teavad, et keegi trahvi ei tee. Inimesed panevad auto lihtsalt märgi alla ja takistavad kesklinnas liiklust. Meie poole on väga paljud inimesed pöördunud, et teistes väikestes linnades, näiteks Võrus ja Viljandis, on kõik süsteemid olemas. Peame korra välja töötama, et saaks väärteomenetlusi teha.»