Võrumaalt leitud veerandtonnine pomm hävitati Ida-Virumaal

Kohale läinud Lõuna-Eesti pommigrupi demineerijad selgitasid välja, et tegu oli ligi 250 kilo kaaluva Saksa päritolu lennukipommiga. Alguses loodeti ohtlik leid hävitada koostöös kaitseväega lähedal asuval Nursipalu harjutusväljakul, kuid selgus, et sealsed piirangud ei luba nii suure lõhkekeha hävitamist. Leitud pomm sisaldas umbkaudu 125-130 kilogrammi lõhkeainet.

Lõuna-Eesti pommigrupi juhataja Veikko Allik kiidab leidjaid, et ohtlikust esemest kohe teada anti.

"On väga oluline, et igast ohtlikuna tunduvast leiust, mis maapõuest välja tuleb, kohe häirekeskusele teatatakse," ütles Allik. "Demineerijad tulevad olukorra hindamiseks ja lõhkekeha kahjutuks tegemiseks kohale ning annavad vajadusel kohe käitumiseks juhiseid."

Lõhkekehad on mõeldud sõjapidamiseks, tapmiseks ning suurte vigastuste tekitamiseks. Mida roostesem ja kehvemas seisukorras lõhkekeha on, seda suuremat ohtu see inimesele kujutab. Pealtnäha ohutu lõhkekeha võib liigutamisel kergesti plahvatada.