Lõuna-Eesti erametsaomanikud on toetuse taotlemisel esirinnas

Metsauuenduse hooldamiseks saab toetust kultuuri rajamise aastal ja sellele järgneval kolmel aastal. Looduslikult uuenenud metsataimede hooldamiseks saab toetust raie aastal ja sellele järgneval kolmel aastal.

Erametsakeskuse juhatuse liige Jaanus Aun avaldas heameelt, et omanikud pööravad järjest enam tähelepanu sellele, et uue metsapõlve rajamisega võrdväärselt oluline on ka uuenduse hooldamine ning taimede valgustingimuste parandamine esimestel istutusjärgsetel aastatel, et tagada taimede elujõulisus.