Ministeerium aitab koolidele distantsõppe jaoks arvuteid soetada

«Mõne omavalitsusega on meil juba tihe koostöö ja infovahetus. Teistega oleme kaardistamas, milliste koolide õpilased enim abi vajavad,» ütles lastekaitse liidu juhataja Varje Ojala. Ta lisas, et ministeeriumi toetuse eest soetatud arvutid on oluliseks abiks.