Piiriveekogude jääle minek on keelatud

«Praegune jääkate on veel liiga nõrk, et inimest kanda. Inimelude kaitseks seame keelu nõrgale jääle minekuks,» rääkis Lõuna prefektuuri piirivalvebüroo juht Meelis Saarepuu.

«Ohutu jääle minek on tagatud, kui jää paksus on ühtlaselt 7-10 sentimeetrit. See, et mõnes kaldas on jää pilguga mõõtes paksem, ei tähenda kindlasti seda, et kogu järvistu jääl viibimine oleks ohutu,» märkis piirivalvejuht.

Ta lisas, et piirivalvurid teevad pidevalt jääluuret ning annavad aegsasti teada, kui piiriveekogudele tekib püsiv jääkate, mis nii kalurit kui ka teisi kannaks.

Jääolude kohta saab lisainfot lähimast kordonist. Piiriveekogul hätta sattudes tuleb aga kohe helistada hädaabinumbril 112.