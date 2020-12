Arved Breidaks: kedagi ei jäeta maha?

On täiesti võimalik, et igapäevaselt ääremaal elav inimene polegi enda ümber laiutavat viletsust tähele pannud, mistap pidi keegi kõrgemalt tõe välja ütlema. Janar Holmi kahtlemata distantsilt määratud diagnoos Eesti äärealade tervisele ja ravi perspektiiv kõlasid ka paadunud kolkapatrioodile kainestavalt: «Kokkuvõtvalt võin öelda, et oleme Eestis jõudnud aega, kus tuleks ausalt inimestele tunnistada: kõikjal riigis harjumuspäraselt, ühetaoliselt ja ühtlase kvaliteediga avalike teenuste pakkumine käib meile üle jõu.»

Või siis, vastupidi, on kõik kogu aeg klappinud. Sest õigupoolest on ju paljud avalikud teenused maal juba ammu kinni pandud: kas see polnud tõhus, inimeste vajadused muutusid või polnud seda, kes teenust pakuks. Murelikud inimesed paluvad esmalt appi vallavalitsuse, see palub riigiametit, aga tulemuseks on üldjuhul, et lõpuks tuleb loota jumalale, et midagi hullu ei juhtuks. Seepärast on valitsusparteide otsus toetada katuserahaga kohalikke kogudusi ja kirikute remontimist täiesti asjakohane.