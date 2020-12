Läti tugevdas piirikontrolli: täita tuleb elektrooniline ankeet

Enne sõidu planeerimist on oluline ka teada, et Lätis kehtib 9.11.2020-11.01.2021 eriolukord, mis tähendab rangeid piiranguid: 2+2 reegel, maski kandmise kohustus siseruumides, avalikud üritused on keelatud ja meelelahutuskohad suletud, nädalavahetustel ja pühadel on avatud vaid toidupoed ja apteegid ning keelatud on müüa alkoholi ja tubakatooteid.