Narkootikumid lükkavad Võrumaa pereisa vangla poole

«Tulin töölt objektil, käisin söömas, istusin autosse ja pidin Maksimarketis poest läbi käima, kui nad võtsid halli bussiga järgi. Sain ära parkida ja kohe võeti maha,» meenutas Targamaa laupäeva, 14. novembri õhtul kella 21 paiku toimunud kinnipidamist.

Töömehe sõidukist leiti 8,9 grammi kanepit, mille ta oli päev varem «ühest suurest linnast» ostnud. Õigemini oli ta ostnud isegi 10 grammi, kuid jõudnud osa sellest juba ära suitsetada. «Kindlasti ei olnud see juhus. Keegi kas kaebas, võib-olla jäin silma, võib-olla jälgiti juba diilerit, kelle käest ostsin, aga kuskilt oli teada,» oletas Targamaa. Ta tunnistab, et on nüüd suures jamas.

Vangla terendab

Olukorra muudab Targamaale keeruliseks esiteks see, et tema juurest leitud kanepi kogus ületab seaduse silmis narkoaine suure koguse piiri (kanepi puhul on suur kogus alates 7,5 grammist) ning see toob igal juhul kaasa kriminaalmenetluse. Karistusseadustik näeb suures koguses narkoaine ebaseadusliku käitlemise eest ette ühe- kuni kümneaastase vangistuse.

Samas on ta praegugi vabaduses tingimisi, sest 2019. aasta septembris toime pandud poeröövi eest karistas kohus teda kolme aasta ja kuue kuu pikkuse vangistusega, kuid Targamaa jäi vabadusse tingimusel, et ta nelja aasta jooksul midagi kriminaalset toime ei pane ja käitub korralikult.

Viimast on ta enda sõnul seni ka teinud. «Olen mööda nööri kõndinud,» rääkis ta. «Vahepeal ei olnud mul kõige mõistlikumaid otsused. Olin võlgu teinud ja pere pidi majandama, kuni mind ei olnud.» Poeröövi järel istus Targamaa kolm kuud trellide taga ning koju naasnud, tuli eluga kuidagi edasi minna.

See polnud lihtne, sest varasemast olid tal üleval maksmata kiirlaenud, mis intresside väel olid tublisti kasvanud, ning praegugi on tema konto 10 000 euroga miinuses. «Tehnika oli katki, raha ei olnud, tööd ei leidnud. Tekkis sügav depressioon. Eluisu läks ära. Käisin arsti juures ja kirjutati unerohud ja antidepressandid, aga ausalt öeldes tänapäeva ravimid on nagu narkootikumid.»

Pakuti ja andis alla

Kuid pikapeale hakkas elu siiski laabuma. Targamaa tegi oma kolimisfirma ja nagu ta ütles, hakkas raha liikuma. Ta ei salga, et depressiooniga toimetulekuks suitsetas ta jälle kanepit. «Ma põhimõtteliselt tegin kogu aeg. Rooli taga ei teinud, aga muul ajal kogu aeg. Nii nagu [uim] hakkas üle minema, tegin peale,» puistas ta südant. «Ikka selleks, et kuidagi depressioonist välja tulla. Kuulan räppmuusikat ja see on nagu elustiil ka.»

Enda mäletamist mööda 2004. aastal esimest korda narkootikumidega tutvunud Targamaa sõnul tegi ta seda oma ekselukaaslase kaudu. Noormees elas tollal sünnilinnas Tallinnas, kus keelatud aineid on palju lihtsam kätte saada kui Võrumaal, kuhu ta 2010. aastal naise juurde kolis.

«Ega ma ise läinudki otsima, aga pakuti ja andsin alla,» rääkis ta. Umbes nii läks ka nüüd, kui pärast mullust pealesunnitud kainuseperioodi kinnipidamisasutusest naasnud Targamaa kanepi enda jaoks taasavastas: «Sai võetud pool grammi, siis võtsin kaks grammi, kaks grammi, siis neli ja need suitsetasin ära. Viimane kord võtsin kümme grammi.» Selle viimase kogusega ta nüüd sisse kukkuski.

Targamaa kinnitas, et ostis kraami ainult enda jaoks, mitte edasi müümiseks, nagu kahtlus võib tekkida. «Mul ei ole sõltuvust, mul ei ole probleemi, aga see on mul nõrkus, et kui pakutakse, on raske ära öelda,» diagnoosis ta. «[Kanepit] saab igalt poolt kätte. Palju rohkem kui arvatakse. Lõuna-Eestis ollakse umbusklikumad, aga Tallinnas lähed Koplisse ja küsid, kus Miša on, ja kohe on olemas.» Suure koguse ostiski ta enda sõnul selleks, et mitte üleliia tihti «suures linnas» käia, mis on kulukas.

Mis Markko Targamaast nüüd saab, tuleb kohtul otsustada. Pärast kinnipidamist 14. novembril lasti Targamaa 16. novembri hommikul vabadusse ootama oma saatust. Millal see saabub, pole esialgu veel teada.

Mõtleb Lootuse külale

Vanglasse ta minna ei taha. Targamaa on otsinud abi kirikust ning usub, et kõige parem oleks talle ravi Lootuse külas, kus kristlikus meeles alkoholi- ja narkosõltlasi pahest võõrutatakse ja ühiskonda tagasi tuuakse.