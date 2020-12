Leevi vanas koolimajas hakkab valmima piiritus

Põlva- ja Võrumaa piiril asuvas Lihtensteini külas tegutsev Kollom nimetab ise end hobitalunikuks. Põldu on ta harinud viimased viis aastat, kasvatades ligemale 150 hektaril üksnes teravilja.

Viinaköögi moodi katseprojekt

«Mõte ongi anda teraviljale lisandväärtus. Praegu on see väike katseprojekt, mis näeb pigem välja viinaköögi moodi. Esimesed seadmed on tellitud. Alustada on plaanis suhteliselt väikestest mahtudest,» rääkis OÜ Teisipäev juhatuse liige.

Esmalt tuleb ette võtta täisremont, et ruumid vastaksid aktsiisilao ja tervisekaitse nõuetele ning kõrvaliste isikute juurdepääs oleks tõkestatud. Vajadust vaheseinu maha võtta pole: ka destillaator, milles märjuke valmib, mahub ühte ruumi ära.

Remondi maksumust ei ole ettevõtja prognoosinud. «Ruumid on kordategemist väärt. Katus on korralik. Ja miks ei peaks üks vana mõisahoone sobima piiritusekojaks?» arutles mees, kes on ise kunagistes klassitubades kaheksa aastat õppinud ja Leevi põhikooli ka lõpetanud.

Kollom usub, et saab piirituse ajamisega hakkama. «Kirjandust on selle kohta päris palju. Võimalik on asjatundjate käest nõu küsida, näiteks käsitöödžinni tootjaid on Tallinnas Telliskivi linnakus. Kääritatud jookide tootjaid Lõuna-Eestis jagub.»

Edaspidi tahab ettevõtja lõpptooteni välja jõuda ning seeläbi ka marjakasvatajatele teenistust pakkuda. «Olen rõõmus, kui suudan Eesti tarbijale vähemalt ühe kange alkoholi margi juurde pakkuda. Aga kõigepealt peab kangem kraam valmis saama. Esimest toodangut loodan juba järgmisel aastal,» lausus ta.

Küsimusele, mitmele inimesele on plaanis tööd pakkuda, vastas Kollom pooleldi naljatades: «Mõni hea spetsialist on ikka teretulnud – mitte üksnes degustaatoriks.»

Põllumajandusharidusega Kuldar Kollom on end seni jaganud Eesti ja Norra vahel. «Aga eks üks hetk peab niikuinii valiku tegema,» sõnas ta.

Vaja on suuri kulutusi

Räpina vallavolikogu andis oma viimatisel istungil mitteeluruumid Leevi koolimaja esimesel korrusel osaühingule Teisipäev rendile hinnaga kaks eurot ruutmeeter. Üldpindala on 206,4 ruutmeetrit, lepingu tähtaeg viis aastat. Rendihinnast tasub rentnik 12 protsenti, sest amortiseerunud ruumide tootmiseks ettevalmistamine nõuab suuri kulutusi. Lepingu pikendamisel sõlmitakse renditasu kohta uus kokkulepe.

Kuigi terve hoone oli antud 2030. aasta lõpuni MTÜ Võhanduveere kasutusse, on mittetulundusühing andnud nõusoleku lepingu muutmiseks ning ruumide kasutusse andmiseks.

«Ei Räpina vald ega Võhanduveere ei vaja neid oma tegevuseks. Need korrastatakse, ühtlasi luuakse piirkonda uusi töökohti,» põhjendas vallavalitsus volikogule kunagise koolimaja vanema osa esimese korruse allrendile andmist.

MTÜ Võhanduveere juhatuse liige Karmen Kukk pidas kunagisele mõisahäärberile eluvaimu sissesaamist igati teretulnuks. «Noorel ettevõtjal on ikka hea julgus niisugune asi ette võtta,» tähendas ta.

Algkool kadus majast 2006. aastal, eriinternaatkool kaks aastat varem. Juurdeehitises oli veel pikalt raamatukogu, üht ruumi kasutasid ka noorkotkad. Ülemisel korrusel asub kodukandimuuseum. Kuna maja kütavad üksnes õhksoojuspumbad, ei ole võimalik talveajal pidevat seltsitegevust harrastada.

Viinaköök hakkab Kuke sõnutsi tegutsema üksnes hoone vanemas osas.

«Päris õiget» seni ei leitud

Vallavanem Enel Liin leidis nii volikogu kui ettevõtja otsust kommenteerides, et lõpuks said kaks õiget asja kokku.

«Maja on pärast kooli sulgemist olnud valla ja kogukonna hoole all, kuid seda «päris õiget» pole me seni leidnud. Küll soovisime seda siduda meie kandi loodusega ja selle tutvustamiseks teha külastuskeskuse, küll mõtlesime majutusasutuse peale. Kahjuks need ideed ei realiseerunud. Mõelnud oleme ka väikeettevõtete kodu peale, kuid ilmselt olime sellegi jaoks natuke väike koht – või siis on nüüd see ettevõte just esimene pääsuke. Asukoht, kinnistu ise ja noored tublid inimesed – arvan, et idee realiseerub ka päristegevusteks,» märkis omavalitsusjuht.