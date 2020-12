Võru õpetaja vajab taas abi

«Olin pool aastat haiglas, sellest kolm kuud liikumisvõimetu. Pärast esimest tüvirakkude siirdamist 2018. aasta juunis oli olukord lootusrikas peaaegu aasta, kuid 2019. aasta suvel veeres kõik jälle allamäge,» jagab Sulg oma lugu Võru gümnaasiumi kodulehel.

Kingitud Elu fondi ja annetajate abiga sai ta mullu tõhusama ravimi, mis sundis haiguse sedavõrd taganema, et pärast teist tüvirakkude siirdamist jaanuaris oli seis päris hea. Mai teisest poolest peale algas kodus säilitusravi. Veel juunikuised analüüsid näitasid, et kõik on kontrolli all.

Juulis selgus paraku, et kasvajarakud on taas tõusuteel. «Pidin hakkama võtma tugevamaid keemiaravitablette, lisandus hormoonravi. Ma ei lasknud pead norgu; treenisin basseinis ja püsisin küllaltki heas toonuses, nii et sättisin end augusti lõpust peale vähendatud koormusega tööl käima,» meenutab Sulg.

Oktoobri keskpaigaks oli alanud näo- ja seljavalu ning selgus, et rindkeres on uusi kasvajakoldeid ja üks kolle ka põskkoopas.

Nii pidi õpetaja pöörduma taas Kingitud Elu poole palvega rahastada ravi karfilsomiibiga, mis aitas ta mullu jalule. Haigekassa seda ei rahasta.