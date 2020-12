Loomad hakkasid uue kodu nimel fotomodellideks

Iga inimene võib valida puult pildi, kui talle tundub, et ta oleks just sellel kujutatud loomale valmis kodu pakkuma. Valik tehtud, tuleb ühendust võtta varjupaigaga.

Võru varjupaiga juhataja Relika Rehemetsa sõnul on nende puul 15 uut kodu ootava looma pildid. Kokku oli varjupaigas nädala keskpaigas 47 asukat: 37 kassi ja 10 koera. «Kõige kauem on meil elanud koer Osvald, kes on siin uut kodu oodanud 203 päeva. Tema küll kampaanias ei osale, kuid ootab ikkagi seda ainsat ja õiget inimest.»

Valga varjupaiga juhataja Jana Juhkam ütles, et nende puul on 20 looma pildid. «Põhiliselt kassid, sest koeri on meil praegu erakordselt vähe: vaid viis. Kasse on seevastu 70 ringis. Kõige hullem seis pole: inimesed võtavad loomi päris aktiivselt.»