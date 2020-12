Nendele tulijaid tervitab keskväljakul hiiglaslik karu, kelle puhul juba kaugelt näha, et tegu on tõelise härraga. Nimelt ehib teda uhke kikilips.

«See karuhärra on meil juba kolmandat aastat. Pealtnäha on ta umbes 2,4–3 meetrit kõrge, ta on meil jõulude paiku populaarne ja armastatud tegelane,» ütles Otepää vallavalitsuse kommunikatsioonijuht Monika Otrokova.