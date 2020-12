Tõukekelkudest valmis jõulupuu

Kolkja on Eesti tõukekelgupealinn, kus talvisel ajal on tõukekelkudega külatänaval liiklemine au sees ning kus võimalusel toimub veebruaris tõukekelguvõistlus. Kolkjas asub ka Peipsimaa külastuskeskus, mille eesmärk on vene vanausuliste käsitöötraditsioone au sees hoida. Keskuselt tuli ka idee puu sünniks.