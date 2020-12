«Väljas käivad koertegrupid vahetustega ning kes on väljas käinud, tuleb tuppa magama,» selgitas Heramii Kenneli omanik Lily Mals, kes poseeris koos kaukaasia lambakoera Elliottiga. FOTO: Kristina Traks

Võrumaal Läti piiri ääres asuva Varbola talu kohta võib öelda, et see on Eesti kõige paremini valvatud kodu. Siin peavad korda 27 kaukaasia lambakoera ning nende loata ei pääse tallu keegi.