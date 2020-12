Suuskadel maailma tippu

Sportlaste kirgastest medalitest tulvil auhinnakapp võtab silme ees kirjuks. Kui Dorisel on muu hulgas ette näidata kaks kuldmedalit noorte EMilt, siis Daisyl on kõrvale panna täiskasvanute klassis saavutatud võit maailmakarikaetapilt ja kaks pronksmedalit EMilt. Koos on õed astunud ka maailmameistrivõistluste poodiumile, kui kolm aastat tagasi õnnestus neil teatevõistluses sõita end kolmandaks.