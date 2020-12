Juur võrdleb Otepääd New Yorgiga

«Tuleb vahet teha Võru maal ja linnal, mis oli tööstuslinn mõnda aega, aga Võrumaa kui niisugune on väga romantiline ja seal on vana aja meelt, muinasjuttude ja pajatuste udu on tema kohal,» vastas Juur.

Valgast kõneldes tõdes ta, et linnas oli ajaloolistel põhjustel väga palju venelasi ja lisaks kuulus see pooleldi Lätile ning seal oli ka raudtee. «Selle rahvaste rändamise tõttu on Valga olnud alati väga avatud ja multikultuurne.»

Otepää kohta aga ütles ta, et sinna tuleb jällegi sõita eraldi teeotsakest pidi ja see on mingis mõttes nagu lõpp-punkt mäestikul, kus ka elanikkond eriti ei vahetunud. «Venelastest me kohtasime Otepääl nõukogude võimu ajal ainult Moskva suvitajaid, kellest suurem osa olid juudid. Valgetes ülikondades vanamehed pidasid pargis iga suve lõpus maleturniire ja räägiti palju ka nõukogudevastaseid anekdoote. Mu meelest Otepääle nõukogude võim tegelikult kunagi ei jõudnudki.»