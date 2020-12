Räpina mehe idufirma rendib Aafrika lõunatipus autosid

Lõuna-Aafrika Vabariik (LAV) paistab Oja sõnul silma Musta Mandri kõige arenenuma majandusega. «Tänaval kõndides näeb euroopalikku pilti, enamikul inimestel on pangakonto,» rääkis Oja. «Kohapeal on ka tugevad autotööstused, kes kaitsevad oma turgu. Kasutatud autosid on seega raske riiki tuua ja autode hind kõrge. Nõudlus on suur ka seetõttu, et ühistransport pole tasemel.»