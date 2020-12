Sirli Homuha: ettevõtted väärivad tunnustust

Elu peab ju edasi minema, eriti kui tekkinud kriisist on pikapeale saanud justkui uus normaalsus. Sajandeid on inimesele leiva lauale toonud töö ning see ei ole muutunud. Pigem on tulnud üle vaadata, kuidas me midagi teeme. Muutunud pole ka see, et piirkonda aitavad edukana hoida aktiivsed ja ettevõtlikud inimesed. Ning seda enam väärivad nad tähelepanu ja tunnustust.

Õnneks on Lõuna-Eestis tublisid ettevõtteid, kes toodavad kasumit, toovad piirkonnale tuntust, annavad inimestele töö ja sissetuleku. Nii on ka käesolevas Lõuna-Eesti ettevõtluslehes ära toodud Võrumaa, Valgamaa ja Põlvamaa suurimad tööandjad, maksumaksjad ning ettevõtted, kellel oli suurim kasum ja käive. Nad kõik väärivad tunnustust.

Aasta lõpus valivad kõik maakonnad oma parimaid ettevõtteid. Valgamaa, Võrumaa ja Põlvamaa on oma parimad välja valinud. Maakondlikes žüriides osales ka Lõuna-Eesti Postimehe esindaja ning kõigi kolme maakonna kandidaatide põhjal valis Lõuna-Eesti Postimees nüüd juba kolmandat aastat välja Lõuna-Eesti parima ettevõtte, kelleks osutus Räpina paberivabrik. Võitja kasuks rääkisid mitmed kaalukad argumendid: tegemist on pika ajalooga ettevõttega, kes on teinud investeeringuid, on keskkonnasäästlik ning annab tööd enam kui sajale inimesele.

Aasta parima toote konkursile said kandidaate esitada kõik – nii ettevõtjad ise kui ka tarbijad. Võitjaks valiti sel aastal puuviljavahuveinid ja kogu pere pidupäevajoogid, mida toodab Põlvamaal tegutsev ettevõte Siidrikoda. Ettevõte on oma toodetega liikunud nii kohalikule kui ka rahvusvahelisele turule, valmistades oma õunaaia saadustest tooteid kogu perele. Aasta ettevõte ning aasta toode saavad Lõuna-Eesti Postimehelt väärika tiitliga koos ka väärika auhinna.

Parima ettevõtte nominent osaühing Estellaxe saab eriauhinna meie koostööpartnerilt Luminori pangalt.

Tänu Eesti pindalale ja rahva hulgale on meil teiste riikide ees eeliseid: siin on piisavalt värsket õhku ja isiklikku ruumi. Lõuna-Eesti on väga äge paik, kuhu hea meelega tullakse suurematest linnadest aega veetma või koguni töötama ja elama, kus üha enam on võimalik teha kaugtööd, ühitades meeldiva kasulikuga.

Nagu öeldakse: ilu on vaataja silmades. See, kas näha võimalusi või hoopis takistusi teel, on igaühe enda valik. Ettevõtlikumad näevad seda esimest ning oskavad võimalused ja ka takistused enda kasuks pöörata.

Siinsete edukate ettevõtjate hulk näitab, et Lõuna-Eesti on elujõuline ning siin on piisaval hulgal tublisid tegijaid, kellest tasub eeskuju võtta.